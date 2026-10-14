Члены «Общины баталхаджинцев*» причастны к подрыву поезда «Невский экспресс»

Члены «Общины последователей Батал-Хаджи Белхороева — баталхаджинцев*» причастны к подрыву поезда «Невский экспресс» в 2009 году.
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Так а до девятого года был же ещё август две тыщи седьмого, перегон Красненка - Бурга. К этому казусу они как, - имеют отношение? Было ведь полное впечатление, что на второй диверсии имела быть попытка исправить мизерный результат первой.