Впихнуть невпихуемое: 101 смартфон в бампере нашли сочинские таможенники. Как обнаружили незаконный груз?Контрабандисты год от года изощряются, но техника всё чаще оказывается хитрее фантазии.
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