В рамках догазификации в Новосибирской области запустили два газопровода

Газопроводы высокого и низкого давления построили для обеспечения топливом жителей Каргата.В городе Каргате Новосибирской области в рамках догазификации населённых пунктов в 2023 году построили 15 километров сетей.
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