Певица Люй Юань и кардиохирург Огнерубов получили 6 млн рублей на шоу "Вызов. Китайский сезон"

В финале международного сезона спортивно-интеллектуального шоу "Вызов. Китайский сезон" победителями стали российский кардиохирург Дмитрий Огнерубов и китайская певица, актриса и артистка мюзиклов Люй Юань.
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