Выборы и зарплата: разъяснения Министерства труда

Министерство труда и социальной защиты выпустило ряд разъяснений, касающихся лиц, освобожденных от исполнения трудовых обязанностей на период выборов и заявляющих о неопределенности в связи с выплатой им заработной платы.
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