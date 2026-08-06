Zero Hedge
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Zero Hedge

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Why On Earth Are They Doing This?

Why On Earth Are They Doing This?

Why On Earth Are They Doing This? Authored by Steve Watson via Modernity News, The Spanish Red Cross is treating the military-age men who swam around the border fence and stormed Ceuta like victims of an earthquake.

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