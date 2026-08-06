Why On Earth Are They Doing This? Authored by Steve Watson via Modernity News, The Spanish Red Cross is treating the military-age men who swam around the border fence and stormed Ceuta like victims of an earthquake.
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