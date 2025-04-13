Основатель VAR в России: арбитры матча "Зенит" - "Краснодар" допустили ошибку

Основатель проекта VAR в России и судейский эксперт Леонид Калошин заявил, что видеоарбитры встречи 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" - "Краснодар" допустили серьезную ошибку во время одного из голов "сине-бело-голубых".