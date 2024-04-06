Крейсер «Варяг» и «Маршал Шапошников» вскоре из Гаваны взглянут на Вашингтон через ракетные прицелы

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Комментарии
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АР
Александр Рязанцев
Обдрыщутся поносом!
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3 час.
александр чибисов
Еще бы тут ядерное оружие было на борту совсем бы припухли пиндосы. Надо бы еще пару подлодок с ядерным оружием постоянно держать рядом с пиндоссми.
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2 час.
Maxim
В Венесуэле и Никарагуа уже сейчас можно делать базы, причём за счёт местного правительства, был же Cam Ranh, я лично общался со срочниками, туда ходившими..
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1 час.

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