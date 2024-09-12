Экс-лидер Белого дома может разрушить планы альянса Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что НАТО хочет начать третью мировую войну до возможного переизбрания Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов.
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