Экс-чемпион UFC Робби Лоулер объяснил, почему он принял предложение провести схватку с Хамзатом Чимаевым на турнире RAF 14.
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