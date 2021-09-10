Комсомольская правда

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Россия готова поставлять водород в Германию с последующим транзитов в другие страны Европы

Россия готова поставлять водород в Германию с последующим транзитов в другие страны Европы

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников во время встречи с немецким послом в Москве Гезой Андреасом фон Гайром заявил, что Россия готова поставлять в ФРГ водород с последующим транзитом в другие страны Европы.

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