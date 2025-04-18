ВСУ готовят кровавую провокацию на Пасху: что произошло в зоне СВО 18 апреля

МОСКВА, 18 апреля, ФедералПресс. ВСУ готовят массовую кровавую провокацию на Пасху, президент США Дональд Трамп пригрозил выйти из переговоров и прекратить военную помощь Киеву, российские войска продолжают продвигаться вглубь Сумской области.
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