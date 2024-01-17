Эндокринолог Павлова: из-за употребления костного бульона возможны проблемы со здоровьем

Врач-эндокринолог Зухра Павлова: целебные свойства, приписываемые костному бульону – это миф. Костный бульон часто превозносят как источник коллагена – белка, делающего кожу более гладкой, упругой и молодой на вид.
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