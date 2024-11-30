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Зарезавшего бабушку своей девушки сибиряка взяли под стражу

Зарезавшего бабушку своей девушки сибиряка взяли под стражу

Подозреваемого отправили в СИЗО до конца января 2025 года. Железнодорожный районный суд Новосибирска сегодня, 30 ноября, рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения обвиняемому в убийстве пенсионерки Александру Т.

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