Зарезавшего бабушку своей девушки сибиряка взяли под стражу

Подозреваемого отправили в СИЗО до конца января 2025 года. Железнодорожный районный суд Новосибирска сегодня, 30 ноября, рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения обвиняемому в убийстве пенсионерки Александру Т.
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