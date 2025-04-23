Власти Кишинева запретили праздновать День Победы на главной площади

Власти Кишинева приняли решение, что на главной площади Молдавии 9 мая будет отмечаться исключительно день Европы, желающим отметить День Победы придется искать другие локации, заявил лидер координационного комитета "Победа" Алексей Петрович в своем телеграм-канале.