Московский Театр Сатиры отменил вечерние спектакли из-за пожара

Руководство московского Театра сатиры решило отменить вечерние мероприятия из-за пожара. Показы возобновят, когда спасатели закончат устранять последствия возгорания, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.
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