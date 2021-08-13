Зачем Путин отправил самого Шойгу на реконструкцию БАМа.

Спички - не игрушкаПолитикаЗачем Путин отправил самого Шойгу на реконструкцию БАМа. Сегодня стало известно, что наш Министр Обороны Сергей Шойгу уехал в Сибирь на строительство Байкало-Амурской магистрали.Вернуться к статье64НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГеннадий БережновПриемник однако, потому он и заговорил о строительстве!NVS66 SergeiShulepovНужны доходы от БАМа при ручном управлении.карюкалов вячеславПолностью согласен.Татьяна Морозовахорошая команда у нашего разведчика))) Шойгу...Мишустин...Белоусов...БорисовБОБорис ОсиповБорис Николаевич"...Нужно успеть продать как можно больше угля, пока на него есть спрос. Выручить с этого дела налоги и построить на них..." Вот какая у нас "эффективная" экономика! Вместо того, чтобы взять всю прибыль от продажи угля и инвестировать на производство того же водорода, они собираются брать только проценты в виде налогов на прибыль от продажи народного достояния! А вся прибыль пойдёт в бездонные карманы буржуев! Вот истинное лицо нашей власти. Здесь я рко и ясно видно кому она служит, и чьи интересы блюдёт!Комментировать
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