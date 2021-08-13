Спички - не игрушка

86 003 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Селиванов
    мужа с ребенком принять обратно - а её лишить гражданства Белоруссии и пусть там на панели работаетИстеричка Тиманов...
  • Наталья Иванова
    Единожды предав еще предаст... Таких надо лишать гражданства страны навсегда! В следующий раз (если он наступит) поум...Истеричка Тиманов...
  • Артем Луспарян
    Ура,ура , оказывается теперь талибы наши друзья , а говорили что они людям головы отрезают .СРОЧНО: Талибы сд...

Зачем Путин отправил самого Шойгу на реконструкцию БАМа.

Зачем Путин отправил самого Шойгу на реконструкцию БАМа.

Сегодня стало известно, что наш Министр Обороны Сергей Шойгу уехал в Сибирь на строительство Байкало-Амурской магистрали.

Вернуться к статье
64
Обсудить
Геннадий Бережнов
Приемник однако, потому он и заговорил о строительстве!
NVS66 SergeiShulepov
Нужны доходы от БАМа при ручном управлении.
карюкалов вячеслав
Полностью согласен.
Татьяна Морозова
хорошая команда у нашего разведчика))) Шойгу...Мишустин...Белоусов...Борисов
Борис Осипов
Борис Николаевич
"...Нужно успеть продать как можно больше угля, пока на него есть спрос. Выручить с этого дела налоги и построить на них..." Вот какая у нас "эффективная" экономика! Вместо того, чтобы взять всю прибыль от продажи угля и инвестировать на производство того же водорода, они собираются брать только проценты в виде налогов на прибыль от продажи народного достояния! А вся прибыль пойдёт в бездонные карманы буржуев! Вот истинное лицо нашей власти. Здесь я рко и ясно видно кому она служит, и чьи интересы блюдёт!

Картина дня

наверх