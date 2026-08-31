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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Месси об уходе из сборной Аргентины: «Я отдал все силы, мне больше нечего дать. Я люблю вас и благодарю Бога за то, что я аргентинец»

Форвард « Интер Майами »  Лионель Месси объяснил решение завершить карьеру в сборной Аргентины . 39-летний чемпион мира опубликовал письмо к болельщикам и партнерам, в котором объяснил, когда и почему пришел к такому решению.

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