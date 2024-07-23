В Кировской области полицейские и сотрудники Банка России провели профилактические беседы с отдыхающими в детском лагере

Сотрудники УМВД России по Кировской области совместно с работниками отделения по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации организовали посещение детского лагеря «Алые паруса», где провели для персонала и воспитанников профилактические беседы о противодействии дистанционным преступлениям.