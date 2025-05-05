Увеличение штрафов для медвузовцев: выпускники рискуют заплатить втрое больше за отказ от отработки Юлия ЧелкановаШтрафы для выпускников медвузов за отказ от отработки могут вырасти до трёхкратной суммы затрат на их обучение.