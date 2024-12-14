Титулы Валиевой в России – почему федерация скрывает их отмену?

До завершения допинг-бана Камилы Валиевой остается один год – срок истекает 24 декабря 2025-го. Возможно, Камила даже выступит на чемпионате России-2026 – ради такого события руководителям нашей федерации (ФФККР) достаточно сдвинуть турнир на неделю ближе к Новому году.
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