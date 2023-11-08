Эффективность «Спутника V» против летальных случаев при ковиде равна 90%

Эффективность вакцины «Спутник V» с исходным антигенным составом против летальных случаев при заражении коронавирусной инфекцией составляет 90%, несмотря на изменение уровня защиты от инфекции вследствие распространения новых вариантов SARS-CoV-2.
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