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Царьград

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Правоохранители передали дело блогера Ремесло в суд Петербурга

Правоохранители передали дело блогера Ремесло в суд Петербурга

Дело блогера Ильи Ремесло, обвиняемого в распространении ложной информации об армии, было передано в Приморский районный суд Санкт-Петербурга.

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