Агент Клоппа опроверг, что тренер согласился возглавить «Рому»: «Неправда»

Ранее сообщалось, что немецкий специалист согласился занять пост главного тренера римской команды. Агент тренера опроверг эту информацию.
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