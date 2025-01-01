Хомич: богатый калием яблочный сок поможет справиться с похмельем

Самочувствие при похмелье можно облегчить, если употребить яблочный сок. Об этом ТАСС рассказала вице-президент по качеству, техническому регулированию и стандартизации Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Людмила Хомич.
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