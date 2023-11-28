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Русская весна

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Немецкий генерал предрёк Украине крайне суровую зиму из-за ударов России

Немецкий генерал предрёк Украине крайне суровую зиму из-за ударов России

Украину ожидает крайне трудная зима, поскольку она может потерять объекты критической инфраструктуры из-за колоссальных ударов России, заявил в эфире канала Welt генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер.

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