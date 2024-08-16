В Смоленской области служебная овчарка Грейс обрела семью

Собака из учреждения УФСИН, выйдя на пенсию по здоровью, нашла новых хозяев в Ярцеве. В УФСИН России по Смоленской области продолжается всероссийская ведомственная акция «Жизнь после службы», посвященная 115-летию создания кинологической службы уголовно-исполнительной системы, которое отмечается в этом году.
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