Гастроэнтеролог Вялов раскрыл идеальные завтраки для похудения

Гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Telegram-канале рекомендовал два простых и полезных варианта завтрака для тех, кто стремится похудеть: овсянка из цельного овса и омлет с овощами и цельнозерновым хлебом.
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