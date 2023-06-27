ПолонСил.ру - социальная сеть здоровья

141 088 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ol Solos
    Помогать, не помогать ... , о чем это вы? Сегодня мир ориентирован на принципы купи-продай, оставь лохом, продай доро...Перестаньте помог...
  • zygmund nedialkow
    Все развитые страны занимаются всевозможным оружием массового уничтожения и таки уничтожат большую часть населения пл...Найден «нулевой п...
  • Ирина Рытова
    Неправда. Я не завистлива от слова совсем. У человека всё хорошо - и слава богу ! Значит зла на свете будет меньше, в...Перестаньте помог...

ПТСР с точки зрения науки. Мы собрали все, что знают ученые об этом расстройстве

ПТСР с точки зрения науки. Мы собрали все, что знают ученые об этом расстройстве

Как его диагностировать, это тяжелое расстройство, а главное – лечится ли ПТСР? Спойлер: да, лечится, но не таблетками, а диагностируется очень непросто Пациент по имени Лори: «Для того чтобы получить правильный диагноз, мне потребовалось 30 лет.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх