ПТСР с точки зрения науки. Мы собрали все, что знают ученые об этом расстройстве

Как его диагностировать, это тяжелое расстройство, а главное – лечится ли ПТСР? Спойлер: да, лечится, но не таблетками, а диагностируется очень непросто Пациент по имени Лори: «Для того чтобы получить правильный диагноз, мне потребовалось 30 лет.