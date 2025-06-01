Показ мод, карнавал ирисов и 80-летие Великой Победы: чем запомнился крымчанам май

НА ПОРОГЕ ТЕПЛА Не маялись без дела! Месяц выдался насыщенным, и наши фотокорреспонденты успели запечатлеть модные показы, карнавал ирисов, годовщину Победы, открытие новых заповедников и последний звонок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии