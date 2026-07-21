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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Бивол готов освободить титул WBO ради третьего поединка с Бетербиевым

Бивол готов освободить титул WBO ради третьего поединка с Бетербиевым

Россиянин Дмитрий Бивол откажется от обязательной защиты титула по версии Всемирной боксерской организации (WBO) против британца Каллума Смита ради третьего боя с соотечественником Артуром Бетербиевым, сообщил промоутер Эдди Хирн.

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