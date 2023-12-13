DR: соглашение России и Фарер по рыболовству поставило Данию в глупое положение

Дания оказалась в «глупом положении» из-за соглашения России и Фарер о рыболовстве. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбоэль Danmarks Radio.
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