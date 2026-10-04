Мерц: в странах ЕС возникают вопросы о стабильности правительства ФРГ

Вопросы о стабильности правительства Германии поднимают как в Евросоюзе, так и в странах за его пределами, признал канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции с Зеленским в Киеве.
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