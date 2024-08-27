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Медвежий угол

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Скандал с мигрантами: 90 узбеков провели двое суток в Шереметьево

Скандал с мигрантами: 90 узбеков провели двое суток в Шереметьево

Около 90 граждан Узбекистана провели два дня в аэропорту Шереметьево. С раннего утра 22 августа до ночи на 24 августа.

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Комментарии
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вячеслав полыгалов
ПАЦАНЫ!Я С ВАМИ!
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1 час.
вячеслав полыгалов
Я УХОЖУ!МОИХ НЕТ!
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1 час.
Одиссей
мы переняли ПРАВИЛЬНУЮ практику!!! Не скажу за &quot;ДРУГИХ&quot;, но, на минуточку, такая практика существует на границе &quot;самой демократической страны, недостижимого образца, учителя и наставника всех остальных, Града на холме, сияющего в ночи&quot; - пресловутой ЮСы. Так что, привет, М.Архиповой: Вы только что покусились на &quot;святое&quot;. А, по сути, контролеры на границе в своем праве: не понравилась вахабитская борода, не понравился взгляд, не понимает по-русски, замотана жена в хиджаб и кучу тряпок - ДОСВИДОС: нам ваши культурные традиции не нужны. И так - без объяснения причин, так что, никаких судов и компенсаций получаться не должно. И, как правильно отмечали уже камрады, а семья-то что? Сам трудолюбивый специалист мотается туда-обратно, чтобы соблюсти условия пребывания, а семья-то?!?!? Семья почему с ним не ездит? Почему не выполняет правила пребывания? Почему ее не беспокоит штампы о пересечении границы? Или семья пребывает у нас уже совершенно нелегально? А вот стенания автора о незаменимых специалистах и фраза &quot;найдите возможности сказать об этом открыто&quot; совершенно тупые. К сожалению, страны СрАзии нам нужны - хотя бы, как буфер, предполье, на границе, но мы повязаны кучей межправсоглашений. Среди которых, к сожалению, есть соглашение о свободе перемещения рабочей силы, но, счастью нет положения об  ОБЯЗАТЕЛЬНОМ приеме всех трудовых мигрантов. Так что, задача погранцов - создать максимум препятствий.
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35 мин.

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