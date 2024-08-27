Скандал с мигрантами: 90 узбеков провели двое суток в Шереметьево

Одиссей

мы переняли ПРАВИЛЬНУЮ практику!!! Не скажу за "ДРУГИХ", но, на минуточку, такая практика существует на границе "самой демократической страны, недостижимого образца, учителя и наставника всех остальных, Града на холме, сияющего в ночи" - пресловутой ЮСы. Так что, привет, М.Архиповой: Вы только что покусились на "святое". А, по сути, контролеры на границе в своем праве: не понравилась вахабитская борода, не понравился взгляд, не понимает по-русски, замотана жена в хиджаб и кучу тряпок - ДОСВИДОС: нам ваши культурные традиции не нужны. И так - без объяснения причин, так что, никаких судов и компенсаций получаться не должно. И, как правильно отмечали уже камрады, а семья-то что? Сам трудолюбивый специалист мотается туда-обратно, чтобы соблюсти условия пребывания, а семья-то?!?!? Семья почему с ним не ездит? Почему не выполняет правила пребывания? Почему ее не беспокоит штампы о пересечении границы? Или семья пребывает у нас уже совершенно нелегально? А вот стенания автора о незаменимых специалистах и фраза "найдите возможности сказать об этом открыто" совершенно тупые. К сожалению, страны СрАзии нам нужны - хотя бы, как буфер, предполье, на границе, но мы повязаны кучей межправсоглашений. Среди которых, к сожалению, есть соглашение о свободе перемещения рабочей силы, но, счастью нет положения об ОБЯЗАТЕЛЬНОМ приеме всех трудовых мигрантов. Так что, задача погранцов - создать максимум препятствий.