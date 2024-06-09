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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юдин о премиальных в СКА за победу в Кубке Гагарина: «В районе 20 миллионов. После 1-го раунда недодали сколько-то процентов. Ковальчук потом решил вопрос»

– Самые большие премиальные ты в СКА получал? – Да. – За плей-офф? – Когда выиграли. – Сколько примерно? – Если посчитать, то в районе 20 миллионов где-то.

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