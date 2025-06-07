Нижегородский проктолог Симонов рассказал об опасности применения детокс-клизм

В настоящее время детокс-клизмы с разным составом применяют для улучшения состояния организма. Проктолог Антон Симонов напомнил о вреде популярной процедуры в Telegram-канале главреда ИА «Стационар-Пресс» Алексея Никонова.
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