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Нижегородская правда

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Нижегородский проктолог Симонов рассказал об опасности применения детокс-клизм

В настоящее время детокс-клизмы с разным составом применяют для улучшения состояния организма. Проктолог Антон Симонов напомнил о вреде популярной процедуры в Telegram-канале главреда ИА «Стационар-Пресс» Алексея Никонова.

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