Полковник ГУР Эдуард Сиренко ликвидирован при ударе по выставке БПЛА под Киевом

Среди погибших при ударе по Киеву — полковник ГУР Сиренко и руководитель госохраны.В результате ракетного удара ВС РФ по полигону под Киевом, где проходила выставка беспилотников, погиб полковник Главного управления разведки Украины Эдуард Сиренко.