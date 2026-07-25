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Царьград

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Полковник ГУР Эдуард Сиренко ликвидирован при ударе по выставке БПЛА под Киевом

Полковник ГУР Эдуард Сиренко ликвидирован при ударе по выставке БПЛА под Киевом

Среди погибших при ударе по Киеву — полковник ГУР Сиренко и руководитель госохраны.В результате ракетного удара ВС РФ по полигону под Киевом, где проходила выставка беспилотников, погиб полковник Главного управления разведки Украины Эдуард Сиренко.

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