Замахнутся на прошлые 3:4.Юбилейный 30-й тур АПЛ закроют «Челси» и «Тоттенхэм» в лондонском дерби. А мы сделаем прогноз на этот матч с высоким коэффициентом, познакомимся с мнением букмекеров и расскажем, где можно посмотреть эту игру.