Депутат призвал Запад не диктовать России условия по Азовскому морю

Global Look Press/Serguei Fomine/Russian Look Депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал страны коллективного Запада, подписавшие коммюнике на саммите в Швейцарии, оставить попытки диктовать Москве условия, касающиеся доступа в Азовское море.
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