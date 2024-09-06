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Петербургский дневник

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Михаил Рахлин: «Для меня эти выборы — продолжение выборов президента России»

Михаил Рахлин: «Для меня эти выборы — продолжение выборов президента России»

У избранного губернатора будет задача сделать наш город еще удобнее для жизни, считает он Член Общественной палаты Санкт-Петербурга, заслуженный тренер России, президент городской Федерации дзюдо и член редакционного совета «Петербургского дневника» Михаил Рахлин принял участие в голосовании на выборах губернатора Северной столицы.

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