Ростех будет развивать научно-производственную кооперацию с ведущими вузами

Ростех будет решать научно-производственные задачи совместно с ведущими российскими вузами. Соответствующие соглашения о стратегическом партнерстве Госкорпорация подписала с МФТИ, МИФИ, МИСИС, СТАНКИН, Сеченовским университетом и СПбПУ.
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