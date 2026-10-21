Художественный фильм «Танкист», снятый казанской кинокомпанией «Вечный огонь» совместно с киностудией Казанского суворовского военного училища при финансовой поддержке ГК «ТАИФ», вошел в тройку финалистов Всероссийской телевизионной премии «ТЭФИ-Регион».
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