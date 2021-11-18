"Сжимается кольцо неудач": что точно ждать от мощного затмения и полнолуния 19 ноября

Астрологи рассказали о судьбоносном астрономическом явлении, которое состоится в один день. Речь идет о полнолунии и лунном затмении в знаке Тельца, которые состоятся 19 ноября 2021 года.
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