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Экс-главу МВД Польши и его заместителя задержали в президентском дворце

Экс-главу МВД Польши и его заместителя задержали в президентском дворце

Бывший министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский и его экс-заместитель Мацей Вонсик были задержаны полицией в президентском дворце в Варшаве во время церемонии назначения советников президента страны Анджея Дуды.

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