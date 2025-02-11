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Многомиллионное мошенничество: прокуратура взялась за очередную «управляйку» во Владивостоке

Многомиллионное мошенничество: прокуратура взялась за очередную «управляйку» во Владивостоке

Во Владивостоке управляющую компанию подозревают в многомиллионном мошенничестве. По неизвестной причине жильцов нескольких домов заставили платить больший тариф за общедомовое имущество, а потому в дело вмешалась прокуратура.

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