Многомиллионное мошенничество: прокуратура взялась за очередную «управляйку» во Владивостоке

Во Владивостоке управляющую компанию подозревают в многомиллионном мошенничестве. По неизвестной причине жильцов нескольких домов заставили платить больший тариф за общедомовое имущество, а потому в дело вмешалась прокуратура.
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