Собянин: Москва продолжает формировать каркас экстренной медицинской помощи

Внедрение в медучреждениях российской столицы нового московского стандарта экстренной медицинской помощи способствовало увеличению средней скорости ее оказания в 1,5 раза, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
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