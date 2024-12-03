Из-за отсутствия газа жителям Глушковского района Курской области доставят уголь

Глава района Павел Золотарев рассказал, что пока нет возможности подключить газ в Глушковский район. Поэтому жителям, оставшимся без газоснабжения из-за массированной атаки со стороны ВСУ, развезут уголь, дрова и печки-буржуйки.
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