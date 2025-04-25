Военные Пакистана и Индии устроили перестрелку на границе

Пакистанские военные обстреляли индийские пограничные посты на линии контроля в Джамму и Кашмире. Перестрелка со стороны Пакистана произошла вечером в четверг 24 апреля спустя два дня после теракта 22 апреля, в результате которого погибли 26 человек.
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