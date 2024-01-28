Эпоха возрождения: как Миранчук пробился в основу «Аталанты» и феерит в Италии

Алексей Миранчук за месяц проделал в «Аталанте» путь от глубокого запасного до одного из лидеров. В десяти последних матчах во всех турнирах он забил три мяча, отдал четыре результативные передачи и лишь однажды в 2024 году остался в запасе.
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