Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Прохожий по жизни
    Выбор цвета формы сборной - проблема. Красный, - раздражает противника, как тореадор быка. Белый , - сдаюсь без боя...Сборная России сы...
  • Алексей Родионов
    До чего Василий гнилое существоУткин о фото шаши...
  • Grandad
    Что этим хотел сказать В. Уткин?Уткин после приго...

31-летняя Кырстя: «Физически и психологически чувствую себя на 20 с чем-то»

Румынка Сорана Кырстя прокомментировала то, что в 31 год проводит один из лучших сезонов в карьере. Она выиграла первый титул с 2008-го, а на «Ролан Гаррос» впервые с 2009-го вышла во вторую неделю.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх