31-летняя Кырстя: «Физически и психологически чувствую себя на 20 с чем-то»

Румынка Сорана Кырстя прокомментировала то, что в 31 год проводит один из лучших сезонов в карьере. Она выиграла первый титул с 2008-го, а на «Ролан Гаррос» впервые с 2009-го вышла во вторую неделю.
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